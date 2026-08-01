Миграционный кризис в Сеуте сопровождается столкновениями жителей с мигрантами

В испанской Сеуте начались столкновения жителей с незаконными иммигрантами Миграционный кризис в Сеуте сопровождается столкновениями жителей с мигрантами

Москва1 авг Вести.Миграционный кризис в испанском городе Сеута спровоцировал уличные столкновения между местными жителями и незаконными иммигрантами из Марокко, сообщают испанские СМИ и очевидцы в соцсетях.

Так, испанский блогер Давид Сантос разместил в сети X видеоролик, на котором запечатлена уличная погоня. По словам Сантоса, выходцы из Марокко, проживающие в районе Эль-Принсипе, пытаются вытеснить оттуда соотечественников, незаконно проникших в город.

Издание Ceuta Actualidad сообщает о создании группы в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) под названием Viva España, в которой состоят более 800 участников. Некоторые из них предложили проводить протесты и "выходить избивать мигрантов палками".

Председатель партии "Андалусия" Дрис Мохамед в интервью радиостанции Cadena SER подтвердил, что группы молодых жителей Сеуты нападают на незаконных иммигрантов. Политик осудил подобные действия, но признал, что понимает недовольство местного населения. По сведениям радиостанции, ряд магазинов в городе временно закрыт по соображениям безопасности.

Национальная и местная полиция усилили присутствие в различных районах Сеуты для предотвращения краж и беспорядков.

За последние десять дней в расположенный на северном побережье Африки испанский город Сеута прибыли тысячи иммигрантов, преодолев путь пешком или вплавь и обойдя волнолом, отделяющий населенный пункт от Марокко.

По данным властей города с населением 85 тыс. человек, к 30 июля количество иммигрантов составило примерно 60 тыс. Эта цифра превысила возможности местных служб по приему и размещению иммигрантов.

По меньшей мере 57 иммигрантов погибли при попытке добраться до города.

Власти Сеуты попросили испанское правительство закрыть границу с Марокко.

Италия объявила о приостановке действия шенгенского соглашения с Испанией. Франция перебросила на границу с Испанией воинские подразделения.