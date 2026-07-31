Франция направила военных на границу с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Франция перебросила войска на границу с Испанией Франция направила военных на границу с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Москва31 июл Вести.Франция перебросила на границу с Испанией воинские подразделения из-за миграционного кризиса в городе Сеута. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он добавил, что речь идет о спецназе, авиации и БПЛА.

Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники написал Макрон в соцсети X

Ранее в испанский автономный город Сеута проникли до 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко.

Миграционный кризис привел к тому, что Италия объявила о приостановке действия шенгенского соглашения с Испанией. С аналогичным предложением выступили Дания и Финляндия.

По последним данным, властям Испании удалось вернуть обратно в Марокко 48,3 тысячи мигрантов.