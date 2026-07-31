Москва31 июл Вести.Нужно немедленно выслать мигрантов, которые проникают в испанский город Сеута, а также прекратить незаконные пересечения границы и ликвидировать организации, занимающиеся переправкой мигрантов в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, она поручила разобраться в ситуации двум чиновникам – еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуице. В частности, они должны надавить на власти Марокко, чтобы те прекратили выпускать мигрантов.

Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила. Фотографии из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать в Евросоюз тем, кто не соблюдает наши правила написала глава ЕК в соцсети X

31 июля глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что в город проникли 60 тысяч мигрантов. Из них 37,5 тысяч человек уже вернулись обратно в Марокко. Кроме того, при попытке попасть на территорию ЕС погибли 57 нелегалов.