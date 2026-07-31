Нелегалам, проникшим в Евросоюз, грозят уголовные дела Эксперт объяснил, что грозит нелегалам, которые массово прибыли в ЕС

Москва31 июл Вести.Нелегальным мигрантам, которые массово прибыли в Европейский союз, грозит уголовное преследование за нарушение государственной границы. Об этом ИС "Вести" заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Никто из них, безусловно, не получит никакого статуса, не будет признан беженцем, наоборот, им грозит уголовное преследование как нарушителям госграницы. Более того, если они не пожелают вернуться обратно, то они будут внесены в так называемый черный список Испании, в черный список ЕС, а это значит, что им навсегда будет закрыт легальный путь, чтобы въехать в страны Европейского союза сказал эксперт

За последние дни в испанский город Сеута незаконно попали до 40 тысяч мигрантов. На фоне возникшего миграционного кризиса власти Испании в пятницу приняли решение привлечь военных для поддержания безопасности в городе.