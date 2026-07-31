Москва31 июлВести.Потоки мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, не направляются в другие страны Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.
По словам политика, ситуация в Сеуте остается приемлемой.
Подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдаетсянаписал Бруннер в соцсети X
Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.
Власти Сеуты ранее заявляли, что всего в город за последние дни прибыло около 60 тысяч человек.