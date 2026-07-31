ЕК: попавшие в испанскую Сеуту мигранты не продвигаются в другие страны ЕС

Мигранты из Сеуты не направляются в другие страны, заявили в ЕК ЕК: попавшие в испанскую Сеуту мигранты не продвигаются в другие страны ЕС

Москва31 июл Вести.Потоки мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, не направляются в другие страны Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

По словам политика, ситуация в Сеуте остается приемлемой.

Подчеркиваю, что дальнейшего продвижения в сторону европейского континента или других государств-членов не наблюдается написал Бруннер в соцсети X

Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.

Власти Сеуты ранее заявляли, что всего в город за последние дни прибыло около 60 тысяч человек.