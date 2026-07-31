Италия приостанавливает действие шенгена с Испанией Ansa: Италия приостанавливает действие шенгенского соглашения с Испанией

Москва31 июл Вести.Италия приняла решение о приостановке действия шенгенского соглашения с Испанией в связи с наплывом нелегальных мигрантов в испанском автономном городе Сеута. Об этом сообщило издание Ansa со ссылкой на данные итальянского министерства внутренних дел.

По информации журналистов, соответствующее решение принято на основании последних данных, рассмотренных в ходе заседания комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ.

Италия приостанавливает действие шенгенского соглашения с Испанией... МВД распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией говорится в публикации

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в стране рассматривают возможность приостановки действия шенгена с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов в Сеуте.