Иммиграционный кризис спровоцировал дефицит жилья в испанской Сеуте В испанской Сеуте из-за иммиграционного кризиса возник дефицит жилья

Москва1 авг Вести.На платформах бронирования жилья практически не осталось свободных вариантов в испанской Сеуте, а также в соседнем Альхесирасе, что связано с обострением иммиграционного кризиса, сообщил корреспондент РИА Новости.

При попытке найти жилье на ближайшие даты на сервисах Airbnb, Booking и Trip​​​.com, в Сеуте почти нет доступных номеров или квартир.

Аналогичная картина наблюдается в Альхесирасе, который является основным транспортным узлом для сообщения с Сеутой.

Сотрудник отеля Guadacorte Campo недалеко от центра Альхесираса Рауль рассказал, что его коллеги не помнят, когда последний раз загрузка отелей была настолько высокой.

Получается, что миграционный кризис в Сеуте совпал с традиционным ростом спроса в разгар туристического сезона сказал собеседник агентства

По словам Рауля, спрос на жилье в Альхесирасе значительно вырос из-за оттока туристов из Сеуты. Многие отдыхающие и местные жители покидают город по соображениям безопасности, а также в связи с перебоями в работе магазинов, аптек и ресторанов, которые вынуждены временно закрыться.

За последние десять дней в расположенный на северном побережье Африки испанский город Сеута прибыли тысячи иммигрантов, преодолев путь пешком или вплавь и обойдя волнолом, отделяющий населенный пункт от Марокко.

По данным властей города с населением 85 тыс. человек, к 30 июля количество иммигрантов составило примерно 60 тыс. Эта цифра превысила возможности местных служб по приему и размещению иммигрантов.

По меньшей мере 57 иммигрантов погибли при попытке добраться до города.

В самой Сеуте зафиксированы уличные столкновения между горожанами и и незаконными иммигрантами. Местные власти попросили испанское правительство закрыть границу с Марокко.

Италия объявила о приостановке действия шенгенского соглашения с Испанией. Франция перебросила на границу с Испанией воинские подразделения.