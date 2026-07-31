Премьер-министра Испании Санчеса освистали во время визита в Сеуту

Премьер-министра Испании освистали во время визита в Сеуту Премьер-министра Испании Санчеса освистали во время визита в Сеуту

Москва31 июл Вести.В ходе визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в автономный город Сеута его встретили массовые акции протеста. Участники демонстрации освистали главу правительства, что было зафиксировано на видео.

Ролик был опубликован местным отделением испанской правой партии Vox в социальной сети X.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне острого миграционного кризиса: за сутки границу Сеуты со стороны Марокко попытались пересечь десятки тысяч нелегальных мигрантов, что власти Испании назвали атакой на территориальную целостность страны.

Вместе с жителями Сеуты требуем отставки предателя Санчеса, который приехал в город, чтобы спрятаться в зале заседаний Ассамблеи​​​. Сеута подвергается вторжению, и он несет за это ответственность говорится в публикации Vox Ceuta

Опубликованные видеозаписи демонстрируют, как на одной из улиц Сеуты за полицейским оцеплением собралась большая группа протестующих. Демонстранты выражали свое недовольство громкими выкриками и свистом, скандируя лозунги с призывом к отставке премьер-министра.

Причиной визита Педро Санчеса в город стала критическая ситуация на границе: после резкого увеличения потока мигрантов из Марокко он провел экстренное совещание. На встрече присутствовали руководители силовых структур - полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил, а также представители Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что испанские военные направлены в Сеуту из-за массового наплыва мигрантов.