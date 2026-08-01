Премьер Испании напомнил о числе нелегальных мигрантов в других странах ЕС

Премьер Испании ответил на обвинения ЕС, напомнив об их проблемах с мигрантами Премьер Испании напомнил о числе нелегальных мигрантов в других странах ЕС

Москва1 авг Вести.Испания не является основным маршрутом нелегальной миграции в Евросоюз (ЕС), заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Испанский премьер отверг обвинения ряда европейских стран, приведя статистику Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Согласно опубликованным данным, с 2021 по 2026 год через Италию в Евросоюз прибыли 478,6 тысячи нелегальных мигрантов. Через страны Западных Балкан число незаконно пересекших границу превысило 340 тысяч, через Грецию прибыли почти 260 тысяч мигрантов.

Испания в рейтинге заняла лишь четвертое место с показателем 234,76 тысячи человек.

Сейчас не время разделяться. Время объединяться и строить сильный и единый Европейский союз призвал Санчес

Ранее в испанском автономном городе Сеута, который расположен на северном побережье Африки, обострилась проблема нелегальной миграции. За несколько дней в анклав проникли более 60 тысяч марокканцев.

После этого Италия заявила о закрытии границ с Испанией, а также объявила о приостановке действия Шенгенского соглашения в отношении страны. Франция направила к границе с Испанией спецназ, авиацию и беспилотники.