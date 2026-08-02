МВД Испании: некоторые страны ЕС повели себя эгоистично на фоне кризиса в Сеуте

Глава МВД Испании обвинил некоторые страны ЕС в эгоизме на фоне кризиса в Сеуте МВД Испании: некоторые страны ЕС повели себя эгоистично на фоне кризиса в Сеуте

Москва2 авг Вести.Позиция стран Евросоюза, призывающих временно исключить Испанию из Шенгенской зоны, является эгоистичной и несолидарной. Об этом заявил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

Он отметил, что на данный момент обстановка в автономном городе Сеута, где разгорелся миграционный кризис, уже нормализуется, передает ТАСС.

Большинство стран ЕС выразили свою поддержку Испании в сложной и запутанной ситуации. Но есть и другие страны, которые действительно воспользовались этой [ситуацией] или проявили… абсолютно эгоистичную и лишенную солидарности [позицию] заявил глава МВД

30 июля в испанскую Сеуту, расположенную на севере Африки, из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Это спровоцировало один из крупнейших миграционных кризисов в Европе за последние годы.

Некоторые европейские лидеры ранее предложили приостановить членство Испании в Шенгенской зоне. Также Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Мадридом и вновь ввела пограничный контроль.