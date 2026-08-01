Португалия ужесточит пограничный контроль в ответ на миграционный наплыв в Сеуте

Португалия усилит контроль на границе на фоне миграционного кризиса в Сеуте Португалия ужесточит пограничный контроль в ответ на миграционный наплыв в Сеуте

Москва1 авг Вести.Премьер-министр Португалии Луис Монтенегру объявил об усилении контроля на границах страны, в частности на южных рубежах, на фоне обострения миграционного кризиса в испанской Сеуте.

Его слова приводит пресс-служба правительства.

Ситуация серьезная, Сеута не обладает той же свободой передвижения, что и остальная Шенгенская зона пояснил политик

Глава кабинета министров заявил, что власти Португалии усилят присутствие и контроль со стороны правоохранительных органов на морских и сухопутных границах в южной части страны. Так, правительство скоординирует действия с силовыми ведомствами, в том числе с Национальной гвардией и морской полицией.

Премьер также добавил, что Лиссабон поддерживает постоянный контакт с Мадридом и Рабатом с надеждой на возвращение мигрантов.

По оценке Монтенегру, миграционный наплыв в Испании демонстрирует острую необходимость в разработке и реализации "регулируемой и гуманистической политики" в области иммиграции.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.

Ранее сообщалось, что ситуация в испанском автономном городе Сеута, куда в течение последней недели по морю попали порядка 60 тысяч нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля. Населенный пункт с постоянным населением в 85 тысяч человек не справляется с наплывом переселенцев.