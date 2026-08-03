В Марокко заявили о новой модели нелегальной миграции, созданной по вине Испании

МВД Марокко: решение испанского суда породило новую модель нелегальной миграции В Марокко заявили о новой модели нелегальной миграции, созданной по вине Испании

Москва3 авг Вести.Решения судебных органов Испании, ограничивающих депортацию нелегалов, породило новую модель неконтролируемой миграции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Марокко, заявление ведомства приводит ТАСС.

Решения испанских судебных органов, касающиеся ограничений на применение процедуры немедленного возвращения по отношению к некоторым нелегальным мигрантам, перехваченным в море, стали одним из факторов, способствовавших развитию событий в Сеуте отмечается в заявлении ведомства

В МВД подчеркнули, что неверно истолкованные факты и вводящая в заблуждение информация, распространяемая наряду с этими решениями, заставили некоторых потенциальных мигрантов поверить в то, что они могут избежать депортации.

Такой подход способствовал появлению новой модели нелегальной миграции: пересечение границы вплавь, что, по мнению мигрантов, дает больше шансов избежать немедленного возвращения пояснили в ведомстве

Испанский автономный город Сеута в последнюю неделю столкнулся с резким ростом числа мигрантов, которые отчаянно стремились попасть туда из Марокко вплавь и пешком. За сутки в город прибыло более 60 тысяч нелегалов. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.