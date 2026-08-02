В МВД Марокко заявили, что за событиями в Сеуте стоит целый комплекс факторов

В МВД Марокко назвали события в Сеуте далеко не спонтанными В МВД Марокко заявили, что за событиями в Сеуте стоит целый комплекс факторов

Москва2 авг Вести.События в Сеуте, испанском автономном городе, расположенном на африканском берегу Средиземного моря, были спровоцированы преступными манипуляциями в цифровом пространстве и потоками ложной информации. Об этом сообщается в заявлении Министерства внутренних дел Марокко.

Недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов говорится в документе

В МВД отметили, что к ним прежде всего относятся "злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, а также деятельность сетей по торговле людьми".

Кроме того, в ведомстве добавили, что ряд правовых и административных положений, которые предполагали возможность легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий, были истолкованы неверно.

30 июля в испанскую Сеуту, расположенную на севере Африки, из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Это спровоцировало один из крупнейших миграционных кризисов в Европе за последние годы.

Испанские власти установили плавучее заграждение на морском участке границы между странами. Португальская морская полиция и ВМФ усилили контроль на границе, а Франция разместила войска на границе с Испанией. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и вновь ввела пограничный контроль.

Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Евросоюз.