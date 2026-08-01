Москва3 авгВести.Около 40 тысяч нелегальных мигрантов сумели пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Такие данные привело Министерство внутренних дел Марокко.
Точные статистические данные, имеющиеся в распоряжении компетентных органов и полученные благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания, показали, что фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 - в направлении [испанского автономного города] Мелильиотмечается в специальном заявлении ведомства
В МВД уточнили, что "все, кому удалось добраться до Мелильи, были немедленно возвращены".
Также отмечается, что один человек погиб в результате несчастного случая, а еще десять утонули во время массового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. В ведомстве добавили, что информация о других возможных жертвах проверяется соответствующими марокканскими структурами.
При этом, по мнению МВД Марокко, то, что произошло в Сеуте, не было спонтанным, а стало результатом преступного использования цифрового пространства и дезинформации.
30 июля в испанскую Сеуту из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Поток мигрантов не уменьшался и в ночное время. Власти Испании возвели плавучее заграждение длинной в 500 метров на морском участке границы между странами.