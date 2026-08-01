В МВД Марокко назвали точное число нелегалов, которым удалось добраться до Сеуты МВД Марокко: число пересекших границу Сеуты нелегалов составило около 40 тысяч

Москва3 авг Вести.Около 40 тысяч нелегальных мигрантов сумели пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря. Такие данные привело Министерство внутренних дел Марокко.

Точные статистические данные, имеющиеся в распоряжении компетентных органов и полученные благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания, показали, что фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 - в направлении [испанского автономного города] Мелильи отмечается в специальном заявлении ведомства

В МВД уточнили, что "все, кому удалось добраться до Мелильи, были немедленно возвращены".

Также отмечается, что один человек погиб в результате несчастного случая, а еще десять утонули во время массового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. В ведомстве добавили, что информация о других возможных жертвах проверяется соответствующими марокканскими структурами.

При этом, по мнению МВД Марокко, то, что произошло в Сеуте, не было спонтанным, а стало результатом преступного использования цифрового пространства и дезинформации.

30 июля в испанскую Сеуту из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч. Поток мигрантов не уменьшался и в ночное время. Власти Испании возвели плавучее заграждение длинной в 500 метров на морском участке границы между странами.