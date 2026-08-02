На границе Сеуты с Марокко установили 500-метровый плавучий барьер Сеуту отгородили от Марокко барьером для предотвращения нового наплыва мигрантов

Москва2 авг Вести.Плавучее заграждение длинной в 500 метров установили на морском участке границы испанской Сеуты с Марокко в целях предотвращения новых попыток проникновения мигрантов в анклав.

Заграждение развернуто у пограничного волнореза Тарахаль, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника.

Заграждение представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30-70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину пояснил собеседник агентства

Он добавил, что дополнительно вдоль барьера установлены закрепленные на дне буи, которые были предоставлены ВМС Испании. Следить за состоянием заграждения и препятствовать попыткам ее преодоления будут сотрудники гражданской гвардии в ходе патрулирования преграды на катерах.

Сеута в последнюю неделю столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.

По последним данным, ни один из мигрантов, добравшихся до Сеуты, на территорию Испании не проник. Порядка 60 тысяч нелегалов уже вернулись в Марокко.