Москва1 авгВести.Ни один из мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута из Марокко, не добрался до Испании. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации источника, целостность Шенгенской зоны не нарушена, поскольку при въезде используют двойной фильтр: изначально документы проверяют на марокканской границе, после этого – уже на материковой части страны.
Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделатьзаявил собеседник
Ранее стало известно, что около 60 тысяч мигрантов уже вернулись обратно в Марокко из Сеуты.