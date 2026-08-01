Europa Press: ни один мигрант, проникший в Сеуту, не добрался до Испании

Ни один беженец, проникший в Сеуту, не достиг Испании Europa Press: ни один мигрант, проникший в Сеуту, не добрался до Испании

Москва1 авг Вести.Ни один из мигрантов, попавших в испанский анклав Сеута из Марокко, не добрался до Испании. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации источника, целостность Шенгенской зоны не нарушена, поскольку при въезде используют двойной фильтр: изначально документы проверяют на марокканской границе, после этого – уже на материковой части страны.

Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать заявил собеседник

Ранее стало известно, что около 60 тысяч мигрантов уже вернулись обратно в Марокко из Сеуты.