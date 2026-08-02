Мигранты пытаются затеряться в испанской Сеуте, не желая возвращаться в Марокко

Мигранты рассредоточились по Сеуте, прячась на крышах и под мостами Мигранты пытаются затеряться в испанской Сеуте, не желая возвращаться в Марокко

Москва2 авг Вести.Незаконно прибывшие из Марокко мигранты стараются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута и прячутся под мостами, на крышах домов, в парках, трубах, на пляжах и других укрытиях, чтобы не возвращаться на родину.

Испанские военные вместе с сотрудниками полиции и гражданской гвардией обследуют улицы и прибрежные районы Сеуты в поисках скрывающихся мигрантов. Сотни человек рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить их местонахождение весьма проблематично, сообщает РИА Новости.

Количество мигрантов, остающихся на улицах и побережье, визуально превышает число задействованных в операции патрулей, отмечает агентство. Многие мигранты выглядят истощенными и раздраженными. Некоторые резко и настойчиво подходят к прохожим, выпрашивая еду и деньги.

Местные жители стараются держаться подальше от прибрежных районов возле пограничного пункта Тарахаль из-за сохраняющейся напряженности.

Супермаркеты Сеуты также столкнулись с нехваткой свежих продуктов после нескольких дней миграционного кризиса и перебоев в работе городских предприятий.

По данным агентства, в крупных сетевых магазинах Lidl и Mercadona практически не найти хлебной продукции, мяса, курицы или рыбы​​​. Заметно опустели полки с овощами, питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией.

В пятницу мы пережили адский день, это было невыносимо. Слава богу, с нами ничего не случилось заявил в беседе с агентством сотрудник супермаркета Lidl

Он также отметил, что новые поставки ожидаются 2 августа в течение дня. По его словам, обстановка постепенно стабилизируется, но пока возле входа в магазин постоянно дежурят полицейские.

Сеута в последнюю неделю столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком. За сутки количество прибывших нелегалов составило 60 тысяч человек. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек вышла из-под контроля местных властей.