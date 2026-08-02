Число марокканцев, погибших при попытке попасть в Сеуту, возросло до 90 СМИ: число погибших при попытках попасть в Сеуту достигло 90

Москва2 авг Вести.Число мигрантов из Марокко, которые погибли при попытках проникнуть в испанский автономный город Сеута, достигло 90. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, испанские правоохранительные органы обнаружили 74 тела, еще 16 тел были найдены марокканскими властями.

Власти подняли до 90 число жертв из-за миграционного кризиса в Сеуте говорится в публикации

Сеута – испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в ЕС.

За последние несколько дней в Сеуту проникли несколько десятков тысяч марокканцев, в том числе вплавь. Поток мигрантов не уменьшался и в ночное время. Испанские власти установили плавучее заграждение на морском участке границы между странами.