El País: кризис в Сеуте обнажил политический раскол в Евросоюзе

В Испании заявили, что кризис в Сеуте обнажил политический раскол в ЕС El País: кризис в Сеуте обнажил политический раскол в Евросоюзе

Москва2 авг Вести.Реакция некоторых стран Евросоюза на массовый наплыв мигрантов в испанский автономный город Сеута показала раскол внутри сообщества. Об этом написала газета El País.

Издание отмечает, что солидарность между государствами – членами ЕС перестала быть действующим принципом.

По словам экс-главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, которого цитирует El País, случившееся в Сеуте говорит об "огромной нехватке единства" в ЕС.

Газета утверждает, что испанское правительство одиноко в своей миграционной политике, которая оказалась в центре идеологической борьбы в Европе.

Ранее министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка заявил, что позиция стран Евросоюза, призывающих временно исключить Испанию из Шенгенской зоны, является эгоистичной и несолидарной.

30 июля в испанскую Сеуту из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов, позже их количество увеличилось до 60 тысяч.