Вопрос без ответа: до чего ЕС договорился на заседании по миграционному кризису Журналист Хабаров: ЕС не может решить вопрос с мигрантами несколько десятилетий

Москва4 авг Вести.Евросоюз уже несколько десятилетий не может решить проблему с мигрантами, и прошедшее заседание по поводу ситуации в испанской Сеуте новых подходов не принесло. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Страны Евросоюза провели экстренное заседание по поводу миграционной проблемы в испанской Сеуте, куда отчаянно стремились несколько десятков тысяч мигрантов из соседнего Марокко.

Ни до чего не договорились, потому что договариваться было не о чем. По большому счету, европейские союзники поспешили немножко успокоить Мадрид, где очень сильно насторожились после ряда заявлений из отдельных европейских столиц о том, чтобы вообще исключить Испанию из шенгенской зоны… Общие границы детальных планов или новых подходов в решении этой проблемы нет. В различных европейских столицах настаивают на том, что необходимо заключать двусторонние договоры-соглашения с теми странами, откуда эти мигранты попадают на территорию ЕС… Тема касается, безусловно, всех, быстрого решения у нее не существует, и его не могут найти уже несколько десятилетий рассказал журналист

Ранее сообщалось, что четыре страны-члена Евросоюза (ЕС) не стали подписывать общую резолюцию с критикой властей Испании из-за кризиса с мигрантами в Сеуте.

Испанский автономный город Сеута в последнюю неделю столкнулся с резким ростом числа мигрантов, которые отчаянно стремились попасть туда из Марокко вплавь и пешком. За сутки в город прибыло более 60 тысяч нелегалов. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.