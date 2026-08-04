МВД Испании: около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко

Около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко МВД Испании: около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко

Москва4 авг Вести.Всего около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, около 70 тысяч уже вернулись обратно, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр Сеуты 31 июля заявил, что к ним проникли около 60 тысяч человек,​ при том, что население самого города составляет около 85 тысяч человек. При попытке добраться до испанского анклава погибли более 80 человек.

По нашим разумным оценкам, в Испанию незаконно въехали около 72 тысяч человек и уже 70 тысяч из них уже покинули территорию страны сказал глава испанского МВД на пресс-конференции

Как сообщил министр, сейчас власти занимаются урегулированием правового статуса тех, кто остается в Испании. По его словам, те, кто не имеет права на пребывание в Испании, будут выдворены и возвращены, сообщает ТАСС.

При этом не зафиксировано никакого перемещения людей на основную территорию Испании или в другие страны ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам видеоконференции глав МВД стран сообщества.