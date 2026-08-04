Москва4 авгВести.Всего около 72 тысяч мигрантов проникли в Испанию из Марокко, около 70 тысяч уже вернулись обратно, заявил глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр Сеуты 31 июля заявил, что к ним проникли около 60 тысяч человек, при том, что население самого города составляет около 85 тысяч человек. При попытке добраться до испанского анклава погибли более 80 человек.
По нашим разумным оценкам, в Испанию незаконно въехали около 72 тысяч человек и уже 70 тысяч из них уже покинули территорию странысказал глава испанского МВД на пресс-конференции
Как сообщил министр, сейчас власти занимаются урегулированием правового статуса тех, кто остается в Испании. По его словам, те, кто не имеет права на пребывание в Испании, будут выдворены и возвращены, сообщает ТАСС.
При этом не зафиксировано никакого перемещения людей на основную территорию Испании или в другие страны ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам видеоконференции глав МВД стран сообщества.