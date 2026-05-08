Москва8 мая Вести.Президент США Дональд Трамп запугивает европейцев выходом Соединенных Штатов из НАТО. Такое мнение ИС "Вести" высказал историк Евгений Спицын.

По его словам, на самом деле США не собираются уходить из альянса.

Это все фальшь … Трамп просто издевается над европейцами, пугалками занимается. Они просто хотят переложить значительную часть расходов на содержание американской военной машины в Европе на самих европейцев. Поэтому они их пугают тем, что, дескать, они выйдут сказал историк

Ранее Трамп в интервью телеканалу Salem News заявил, что союзники США по НАТО вряд ли поддержат американцев, если они вступят в военный конфликт с Китаем.