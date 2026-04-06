Москва6 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин совершенно не боится НАТО. Его слова приводит журналистка ABC News Рэйчел Скотт в социальной сети Х.
Глава Белого дома пренебрежительно отозвался о Североатлантическом альянсе и указал, что его обращения к блоку с просьбой помочь Вашингтону в Иране были лишь проверкой.
Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они – бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве экспериментарассказал Трамп
Ранее американский лидер заявил, что всерьез рассматривает перспективу выхода США из Альянса.
Он также назвал войну с Ираном "проверкой для НАТО" после ударов по крупнейшим городам Исламской Республики.