Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп на полях грядущего саммита "Большой семерки" (G7) раскритикует премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за проводимой Лондоном миграционной политики. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.

Дональд Трамп раскритикует Кира Стармера по вопросам миграции на саммите G7 на этой неделе говорится в материале

Согласно информации издания, Трамп также планирует подвергнуть критике европейских лидеров за слабый контроль над миграцией.

Европа может использоваться как транзитный пункт для нелегальной миграции в США. Но если смотреть глубже, то, когда вы меняете демографию и ценности страны НАТО, вы влияете на весь Североатлантический альянс заявил изданию неназванный чиновник Белого дома

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли на британскую землю на лодках через пролив Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до берегов Британии добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Ежесуточные затраты британских властей на гостиничное размещение просителей убежища исчисляются миллионами фунтов стерлингов. Тогда же Дональд Трамп заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата.