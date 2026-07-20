Москва20 июл Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическую политику Великобритании, назвав нелепым отказ Лондона от наращивания добычи нефти в Северном море. Свое мнение он выразил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Британия нелогично тратит миллиарды на закупку нефти у Норвегии, в то время как располагает значительными собственными запасами в Северном море.

Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет написал Трамп

Он также сослался на сообщения о том, что британский премьер-министр Энди Бернэм не намерен выдавать разрешения на расширение такой добычи. По словам Трампа, активное использование этих запасов могло бы превратить Соединенное Королевство из "нищей катастрофы" в одну из самых процветающих экономик мира.

Глава Белого дома также указал на иронию ситуации, когда Британия закупает углеводороды за миллиарды долларов у Норвегии, которая, по его мнению, добывает их из "менее ценной части Северного моря".

У Великобритании огромный потенциал, но все начинается с открытия добычи нефти в Северном море заключил Трамп

Ранее Трамп похвалил Бернэма за то, что тот планирует полностью открыть для добычи нефти Северное море.