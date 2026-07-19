Москва19 июл Вести.Президент США Дональд Трамп впервые похвалил Энди Бернэма после того, как его утвердили новым премьер-министром Великобритании. Похвалу Бернэм заслужил тем, что планирует полностью открыть для добычи нефти Северное море.

По словам Трампа, запасы нефти Северного моря могут гарантировать сотни лет добычи, а разработка этого ресурса сделает Соединенное Королевство одной из богатейших стран мира. Буквально превратит нищую Великобританию в одно из самых богатых государств, подчеркивал глава Белого дома.

Новый премьер Энди Бернэм заявил, что полностью откроет бесценные нефтяные ресурсы Северного моря написал Трамп в Truth Social

Президент Соединенных Штатов добавил, что после этого Лондон может убрать ветряные турбины с шотландского побережья у Абердина. По словам Трампа, жители Абердина уже танцуют на улицах из-за решения Энди Бернэма.

Великобритания собирается убрать старые и уродливые ветряные мельницы, которые возвышаются над Абердином и портят его вид. Этому важному событию для страны все будут очень рады пояснил Трамп

Дональд Трамп неоднократно советовал британцам прекратить строить ветряки в море и нарастить добычу нефти в Северном море. Трамп сокрушался, что Великобритания платит за поставку нефти миллиарды долларов Норвегии, обладая громадными нефтяными запасами.

Еще в апреле этого года Трамп указал, что прежний премьер Соединенного Королевства, такой милый человек, как Кир Стармер, сделал трагическую ошибку, когда допустил закрытие месторождений в Северном море.

В начале 2000-х годов европейские ученые пришли к выводу, что Северное море превращается в гигантскую мусорную свалку. Ежегодно в его акваторию попадает до 20 тысяч тонн мусора. Это приводит к гибели миллиона морских птиц в год.