Эксперт указал на нюансы в плане Бернема открыть Северное море для нефтедобычи Эксперт Топорнин: план Бернема открыть Северное море не восстановит экономику

Москва20 июл Вести.План нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема открыть Северное море для добычи нефти не переломит сложную экономическую ситуацию в стране. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин.

Бернем заявил о планах полностью открыть для добычи нефти Северное море, что вызвало одобрение американского президента Дональда Трампа.

Решение возобновить или заново выдавать лицензии на добычу нефти в Северном море, наверное, окажет какой-то эффект. Но опять же, скорее всего, это не переломит сложную экономическую ситуацию. Все-таки должны быть какие-то нетривиальные решения, связанные и с безработицей, и с нехваткой трудовых ресурсов, и со снижением налогового бремени на бизнес, особенно на мелкий и средний. То есть проблем довольно много отметил Топорнин

Также эксперт указал на подводные камни в инициативе Бернема.

Одна из них — экологическая, потому что в свое время лицензии на добычу нефти в Северном море были заморожены. И Бернем сказал, что в условиях такого жесткого энергетического кризиса, особенно в условиях ситуации вокруг Ормуза, приходится открывать эти залежи нефти, которые раньше были заморожены. Наверное, это в какой-то степени снизит напряженность в вопросах энергетики, но я думаю, что это сиюминутное решение резюмировал он

Новый лидер Лейбористской партии Бернем официально вступил в должность 20 июля.