Трамп: Стармер – милый мужчина, но он сам себе навредил Трамп: Стармер – милый мужчина, который всерьез себе навредил

Москва23 июн Вести.Президент США Дональд Трамп, комментируя решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, назвал его милым мужчиной, который сам себе навредил. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме.

Трамп также подверг Стармера критике за то, что он отказался помочь Вашингтону в рамках НАТО при проведении операции против Ирана.

Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция… он всерьез себе навредил сказал Трамп

Стармер в понедельник сообщил о своем уходе с постов премьер-министра и лидера Лейбористской партии.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что британский политик за время своей работы на посту главы правительства никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений между Москвой и Лондоном.