Премьер Британии Бернем пообещал безжалостно бороться с наплывом нелегалов Бернем намерен безжалостно снижать число прибывающих в страну нелегалов

Москва3 авг Вести.Правительство Великобритании будет безжалостно снижать число прибывающих в страну нелегальных мигрантов. Такое заявление сделал британский премьер-министр Эндрю Бернем, передает издание The Guardian.

Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен заявил он, говоря о пребывающих в страну нелегальных мигрантах

При этом премьер подчеркнул, что власти также должны создать безопасные маршруты.

Кроме того, по словам Бернема, Лондон планирует в два раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша.

Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролирует. Нам нужно вернуть контроль над границей сказал премьер

Ранее телеканал GB News со ссылкой на МВД Великобритании сообщил, что около тысячи нелегальных мигрантов приехали в Великобританию через Ла-Манш за первую неделю премьерства Эндрю Бернема. Всего с начала 2026 года более 13,5 тысяч нелегальных мигрантов попали в Великобританию через Ла-Манш, отмечается в публикации.