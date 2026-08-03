Москва3 авг Вести.Контрабандисты перенаправляют нелегальных мигрантов из Великобритании в Испанию из-за действующей там амнистии для беженцев. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В апреле 2026 года власти Испании одобрили реформу миграционного законодательства, благодаря которой почти полмиллиона нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока смогли легализоваться в Европе​​​. В СМИ эта программа получила название "иммиграционная амнистия".

Нелегальных мигрантов перенаправляют из Великобритании через Ла-Манш, чтобы они воспользовались испанской иммиграционной амнистией говорится в публикации

The Telegraph отмечает, что контрабандисты, специализирующиеся на незаконной перевозке людей, пользуются слабым пограничным контролем и тайно вывозят мигрантов из Великобритании. Они скрывают их в грузовиках, а затем перевозят через Ла-Манш на пароме или поезде.

Мигранты, многим из которых грозит депортация из Великобритании за просрочку виз или нелегальную работу, платят за поездку до тысячи фунтов стерлингов (около 1349 долларов). Контрабандисты также предлагают "услуги такси" за дополнительные 500 фунтов стерлингов (около 675 долларов), чтобы добраться до Испании.

Ранее депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил в беседе с ИС "Вести", что миграционный кризис в Испании создан "рукотворно". Он напомнил, что власти Испании сами приняли закон, который фактически либерализовал многие миграционные процессы, и поэтому "народ просто ломанулся туда".

30 июля в испанский автономный город Сеуту из Марокко прорвались несколько тысяч нелегалов. Затем их количество выросло до 60 тысяч. Поток мигрантов не становился меньше даже в ночное время. Власти Испании построили плавучее заграждение длинной в 500 метров на морском участке границы между странами. По мнению Министерства внутренних дел Марокко, события в Сеуте были спровоцированы преступными манипуляциями в цифровом пространстве и потоками ложной информации.