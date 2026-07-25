Около тысячи нелегалов прибыли в Британию в первую неделю премьерства Бернема Порядка тысячи нелегалов прибыли в Британию в первую неделю премьерства Бернема

Москва25 июл Вести.Порядка тысячи нелегальных мигрантов приехали в Великобританию через Ла-Машн за первую неделю премьерства Эндрю Бернема, сообщает телеканал GB News со ссылкой на МВД страны.

Почти 1000 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш за первую неделю Эндрю Бернема на посту премьера, еще сотни прибыли сегодня сказано в сообщении

По данным британского МВД, в четверг Ла-Манш незаконно пересекли 366 человек, 165 из которых были погружены на одну лодку. Также в пятницу в первой половине дня в Великобританию переправились не менее 200 человек. Всего с начала 2026 года более 13,5 тысяч нелегальных мигрантов попали в Великобританию через Ла-Манш.

20 июля Эндрю Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Кира Стармера.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания из-за роста числа прибывающих в эту страну нелегальных мигрантов стала "зоной войн и изнасилований".