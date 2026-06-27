Times: в Британии создают программу для легального приема тысяч беженцев Times: МВД Британии готовит программу для легального приема беженцев в страну

Москва27 июн Вести.Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании разрабатывает новую программу по приему беженцев, призванную обеспечить безопасные и легальные пути въезда в страну и сократить число незаконных пересечений границы на лодках. Об этом сообщает газета The Times.

Издание отмечает, что инициатива во многом повторяет действующую схему по приему и размещению украинцев в Великобритании "Дома для Украины", запущенную в 2022 году.

По имеющейся информации, министерство внутренних дел планирует переселить более 10 тысяч человек в рамках новой программы спонсорской поддержки местных сообществ к концу десятилетия сообщается в публикации

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер выступила с предложением не давать статус временной защиты в Европейском союзе (ЕС) новоприбывшим украинским беженцам, которые признаны годными для отправки на боле поле. При этом отмечается, что из стран ЕС не будут высылать тех беженцев, которые уже находятся там.