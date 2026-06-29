Москва29 июн Вести.Министерство юстиции Великобритании уведомило свыше семи тысяч жертв преступлений о том, что осужденных по их делам могут досрочно выпустить на свободу из-за переполненности тюрем в стране.

Как сообщает Daily Mail, первая волна досрочных освобождений начнется 2 сентября: власти освободят тех, кто получил сроки менее 18 месяцев. Далее на свободу начнут выпускать более опасных нарушителей закона – с июня 2027 года под программу попадут и осужденные на сроки свыше 12 лет.

По данным издания, "более семи тысяч жертв преступлений получили предупреждение о том, что преступники, которые нападали на них, могут быть досрочно освобождены в рамках мер "мягкого правосудия", досрочные освобождения "готовятся для того, чтобы освободить место в тюрьмах".

Издание пишет, что Минюст оправдывает свое решение тем, что сейчас идет строительство 14 тысяч новых мест лишения свободы и привлечение дополнительных сотрудников службы контроля за досрочно освобожденными.

Как уточняется, под программу досрочного освобождения не смогут попасть убийцы. Однако автор материала подчеркивает, что на британских улицах может резко возрасти число правонарушений, поскольку решение министерства приведет к тому, что "сотни особо опасных преступников будут освобождены большими группами, возможно, даже в один и тот же день".

В прошлом году британские законодатели задумались о том, чтобы отказаться от заключения в тюрьме людей менее чем на год из-за нехватки мест в исправительных учреждениях. Весной 2026 года парламент Великобритании ввел обязательную презумпцию того, что тюремные приговоры сроком до 12 месяцев должны быть условными (общественные работы и электронный учет), а не реальными, за исключением особых обстоятельств.