Раздражение усиливается: ситуация с мигрантами выводит британцев из себя Эксперт Ананьева: полиция Британии боится обвинений в расизме

Москва11 июн Вести.Проблема с мигрантами в Великобритании и в Северной Ирландии, где на днях произошли беспорядки, усугубляется из-за нерешительности полиции. Об этом ИС "Вести" заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Поток мигрантов в Британии и особенно нелегалов сильно раздражает местное население. Причем проблема еще для местного населения заключается в том, что полиция, которая боится обвинений в расизме, отдает предпочтение людям с небелым цветом кожи сказала она

Эксперт подчеркнула, что обстановка обостряется по всей территории Соединенного Королевства.

Все эти инциденты проходят в разных частях страны. Насколько правительству удастся удержать людей от массовых беспорядков, - это вопрос сказала она

Ранее в Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки после того, как мигрант из Судана напал с ножом на жителя Белфаста. Пострадавшего спасли прохожие, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. 30-летний мигрант был задержан.

Ранее в Саутгемптоне тысячи британцев вышли на протест против действий полиции, узнав обстоятельства убийства 18-летнего студента Генри Новака. На молодого человека в декабре напал 23-летний член сикхской общины Викрум Дигва. Полицейские вместо помощи раненому студенту заковали его в наручники за якобы проявленный к Дигве расизм.