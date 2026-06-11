Москва11 июн Вести.Беспорядки в Белфасте (Северная Ирландия) из-за мигрантов могут повлиять на правительство нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Антимигрантские настроения уже стали одним из факторов внутренней политики страны, заявил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

И [среди роялистов], и в республиканской Ирландии также много тех, кто недоволен приезжими. И это распространяется на весь остров. Да и не только на Ирландию, но и в Британии в том числе происходит то же самое. Тема очень острая. И каждый раз, когда возникают такие антимигрантские выступления, тем более, когда они сопровождаются беспорядками, - это определенный удар по британскому правительству заявил он

Ситуация в британском политикуме уже в турбулентности. Так, напомнил Хабаров, министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку.

Положение премьер-министра Кира Стармера и без того далеко не безупречно. Ему грозит отставка внутри правящей Лейбористской партии: все больше тех, кто хотел бы его сместить. Сегодня подал в отставку министр обороны Джон Хили. В общем, антимигрантские настроения укрепились уже в качестве одного из таких важных факторов внутренней британской политики сказал он

Протесты против мигрантов в Северной Ирландии начались после нападения с ножом, совершенным выходцем из Судана в Белфасте. Северная Ирландия запросила помощь полиции Великобритании.