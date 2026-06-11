Протестующие в Белфасте ночью сожгли дом и несколько машин в спокойном районе Журналист Хабаров: участники беспорядков в Белфасте ночью сожгли дом и машины

Москва11 июн Вести.Дом в прежде спокойном районе североирландского Белфаста полностью сожжен в ходе ночных беспорядков на почве антимигрантских настроений, также сгорели несколько автомобилей, рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

По его словам, сгоревший дом расположен в районе, населенном пожилыми людьми.

Это очень спокойный район, местные жители сказали, что здесь живут в основном пенсионеры. Тем не менее те люди, которые участвуют в этих акциях протеста - в основном это молодые люди в черных одеждах с закрытыми лицами, они почему-то выбрали этот дом и полностью его ночью сожгли. Здесь еще было рядом несколько сгоревших машин, но их уже убрали сотрудники местных городских коммунальных служб. Тем не менее беспорядки продолжаются рассказал Хабаров

По его словам, полиция остановила в этом месте группу людей, которая намеревалась идти к отелю, где живут мигранты.

Хозяева сгоревшего дома боятся говорить с журналистами на камеру.

Хозяева отказываются от интервью - честно говоря, просто потому что боятся. На самом деле очень все это выглядит печально. По какой причине выбрали этот дом? Считается, что выбирают обычно те дома, где живут мигранты. Здесь никаких признаков мигрантов не было. Ничего такого, трудно даже объяснить, но насилие есть насилие отметил журналист

Как рассказали местные жители, в их районе такого никогда раньше не было, хотя в прошлом Северная Ирландия пережила немало сложных периодов.

Здесь был период так называемой смуты, когда между собой фактически воевали протестанты и католики, роялисты и сторонники республиканской Ирландии. Но тем не менее вот такой новый поворот на почве уже антимигрантских настроений подытожил Хабаров

Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы. Беспорядки начались после нападения с ножом, совершенного в Белфасте выходцем из Судана.