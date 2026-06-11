Москва11 июн Вести.Никто не спал и все напоминало настоящую войну. Местные жители Белфаста (Северная Ирландия) поделились с журналистом ИС "Вести" Александром Хабаровым, как пережили ночь погромов с 10 на 11 июня.

Они добавили, что боятся новых беспорядков в регионе.

Вначале собрались нормальные люди, они были спокойными, не проявляли агрессии. Потом откуда-то появились молодые люди в масках, и они стали нападать на полицию. Они повредили мой забор. Взяли откуда-то минивэн и на нем врезались в стену. Мне было очень страшно. А потом они подожгли дом через дорогу. Это было ужасно. Как настоящая война рассказал один из местных жителей

При этом, полиция готовится к новым погромам. 12 полицейских пострадали в Белфасте за минувшую ночь, масштабные погромы в столице Северной Ирландии продолжаются вторые сутки. В полицию летят камни и бутылки с зажигательной смесью.

Здесь много ничего не понимающей молодежи, которой ловко манипулируют сомнительные личности. Они греют руки на этих беспорядках. Создают среду, где все должно гореть и наполняться ненавистью отметил житель Белфаста

Беспорядки в Белфасте (Северная Ирландия) из-за мигрантов могут повлиять на правительство нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Антимигрантские настроения уже стали одним из факторов внутренней политики страны, ранее заявил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.