В Северной Ирландии начались антимигрантские протесты, их поддержал Илон Маск Антимигрантские протесты вспыхнули в Белфасте: горят машины и жилые дома

Москва10 июн Вести.Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы: на улицах города горят автобусы, автомобили и жилые дома. Беспорядки начались после нападения с ножом, совершенным выходцем из Судана в Белфасте.

Правые активисты 8 июня в соцсетях распространили видеозапись, на который видно, как выходец из Судана, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо посреди улицы. На помощь человеку бросились несколько человек, которые остановили нападавшего, сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами глаз и спины.

В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящего полицейской бронированной машины, в которую запустили бутылку с зажигательной смесью, а также пылающие легковые автомобили и трактор.

Согласно информации BBC, на востоке города около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, стуча в двери и разбивая окна, по их словам, они "выгоняли иностранцев". Протестующие блокировали дороги и поджигали дома, где проживают представители этнических меньшинств и располагается принадлежащий им бизнес. В частности, как передает телеканал Sky News, загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами. Жителей Белфаста эвакуировали из-за пожара.

Британские газеты The Times и Daily Mail сообщили об антимигрантских протестах в Глазго и Эдинбурге в Шотландии, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х сделал репост сообщения одного из лидеров протестующих с адресами мест проведения демонстраций, а также публикации ультраправой партии.

Лишь неоднократные и громкие протесты приведут к каким-то изменениям написал предприниматель

Полиция, региональное и центральное правительства и представители церкви призвали граждан к сдержанности и отказу от насилия.

В мае масштабная акция британских националистов собрала сотни тысяч участников в центре столицы Великобритании.