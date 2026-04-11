Москва11 апр Вести.Франция должна вдохновиться примером Ирландии, где люди вышли на "всеобщее восстание", заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал ход протестов против резкого роста цен на бензин, начатых в Ирландии фермерами и дальнобойщиками.

В ходе демонстраций участники перекрывали улицы Дублина, мешали движению на автомагистралях, а также блокировали основные порты страны - Фойнс и Уайтгейт. Власти Ирландии в ответ запросили у армии помощь для борьбы с протестами.

Грандиозно!.. Ирландцы сейчас массово выходят на улицы, чтобы поддержать всеобщее восстание! Национальный флаг повсюду! Франция, вдохновись этим эпическим моментом! написал политик в соцсети X

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Британию и Евросоюз в беспечности перед лицом нарастающего энергетического кризиса. Он подчеркнул, что в ближайшее время его последствия будут становиться для Европы все более заметными.