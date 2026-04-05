Москва5 апр Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Братислава и Будапешт вынуждены противостоять некомпетентности Брюсселя, чтобы защитить собственные экономики.

Правительства Словакии и Венгрии делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и граждан от идеологической слепоты и некомпетентности Европейской комиссии, недоброжелательности … Украины и последствий войны против Ирана написал он в соцсети X

Филиппо также заявил, что в вопросах энергетической безопасности Евросоюз и особенно Еврокомиссия ведут себя как "корабль самоубийц". Политик призвал обеспечить поставки стратегических ресурсов из всех возможных направлений, в том числе из России, и потребовал отменить санкции, ограничивающие импорт российских газа и нефти. По его мнению, необходимо выйти из ЕС и восстановить полноценный диалог с Москвой, прежде всего в энергетической сфере.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал политику Еврокомиссии и ЕС в целом в вопросе обеспечения стран-членов энергоносителями в условиях кризиса.