Москва23 июлВести.Бывший британский дипломат Иан Прауд выступил с шуточным предложением о возможном перенаправлении заключенных из тюрем Великобритании на территорию Украины.
Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.
Прауд отметил, что подобный шаг мог бы решить проблему переполненности британских исправительных учреждений, одновременно предоставив Киеву дополнительный контингент.
Дипломат предположил, что в случае нехватки мест в британских тюрьмах, заключенные могли бы быть отправлены на Украину.
Им нужны люди, а Британия сэкономит деньгизаключил дипломат
Ранее стало известно, что Великобритания с 2022 года обучила 55 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планирует перенести их тренировки в западную часть Украины.