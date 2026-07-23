Британский экс-дипломат в шутку предложил отправлять заключенных на службу в ВСУ

В Великобритании предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ Британский экс-дипломат в шутку предложил отправлять заключенных на службу в ВСУ

Москва23 июл Вести.Бывший британский дипломат Иан Прауд выступил с шуточным предложением о возможном перенаправлении заключенных из тюрем Великобритании на территорию Украины.

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Прауд отметил, что подобный шаг мог бы решить проблему переполненности британских исправительных учреждений, одновременно предоставив Киеву дополнительный контингент.

Дипломат предположил, что в случае нехватки мест в британских тюрьмах, заключенные могли бы быть отправлены на Украину.

Им нужны люди, а Британия сэкономит деньги заключил дипломат

Ранее стало известно, что Великобритания с 2022 года обучила 55 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планирует перенести их тренировки в западную часть Украины.