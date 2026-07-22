Москва22 июлВести.В Великобритании боле ста осужденных за сексуальное насилие освободят из тюрем на фоне их перегрузки, пишет издание Dailt Star.
С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильниковговорится в материале
Уточняется, что таким образом британские власти пытаются снять избыточную нагрузку с тюремной системы, поскольку существующих мощностей уже не хватает для размещения всех заключенных.
Также Министерство юстиции Великобритании направило уведомления почти 9000 потерпевших от насильственных и сексуальных преступлений. В них говорилось, что известие о досрочном освобождении преступника "может оказаться неприятным", а также "мы признаем, какое долгосрочное воздействие это преступление могло на вас оказать".
По словам теневого министра юстиции Ника Тимоти, "ужасно, что лейбористы собираются выпустить на улицы тысячи насильников и педофилов".
Несмотря на душераздирающие свидетельства жертв, вынужденных жить в страхе и неопределенности, министры продолжают защищать то, что защитить невозможносказал он изданию
Ранее стало известно, что треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером.