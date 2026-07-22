Более ста осужденных за сексуальное насилие выпустят из тюрем Великобритании

Daily Star: в Британии из тюрем выпустят более ста насильников Более ста осужденных за сексуальное насилие выпустят из тюрем Великобритании

Москва22 июл Вести.В Великобритании боле ста осужденных за сексуальное насилие освободят из тюрем на фоне их перегрузки, пишет издание Dailt Star.

С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильников говорится в материале

Уточняется, что таким образом британские власти пытаются снять избыточную нагрузку с тюремной системы, поскольку существующих мощностей уже не хватает для размещения всех заключенных.

Также Министерство юстиции Великобритании направило уведомления почти 9000 потерпевших от насильственных и сексуальных преступлений. В них говорилось, что известие о досрочном освобождении преступника "может оказаться неприятным", а также "мы признаем, какое долгосрочное воздействие это преступление могло на вас оказать".

По словам теневого министра юстиции Ника Тимоти, "ужасно, что лейбористы собираются выпустить на улицы тысячи насильников и педофилов".

Несмотря на душераздирающие свидетельства жертв, вынужденных жить в страхе и неопределенности, министры продолжают защищать то, что защитить невозможно сказал он изданию

Ранее стало известно, что треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером.