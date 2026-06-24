ЕС хочет высылать мигрантов в бывшую советскую республику Politico: ЕС рассматривает создание центров для мигрантов в Руанде и Узбекистане

Москва24 июн Вести.Несколько государств Евросоюза изучают возможность создания в Руанде и Узбекистане центров для мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища в сообществе. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, инициативу поддержали Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, цель ЕС - заключить "первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м".

При этом неназванные дипломаты подчеркнули, что окончательно перечень стран, где разместят такие центры, пока не определен. В кулуарах также обсуждается вариант с Угандой. Кандидатуры Египта и Ливии были исключены из-за их близости к сообществу и связанных с этим рисков. Отмечается, что создание "центров возвращения" будет находиться в ведении каждого государства в отдельности, а не руководства ЕС.

Против этой инициативы выступают Франция и Испания - они сомневаются в эффективности подобных центров. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Брюсселе, в свою очередь, заявила, что ЕС "становится жертвой популистской риторики" и "альтернативных фактов о мигрантах".

Эти планы стали возможны после принятия закона, который дает столицам ЕС право создавать центры по работе с мигрантами в странах за пределами союза при условии соблюдения этими государствами прав человека и норм международного права. Как отмечает издание, блок впервые намерен перенести часть системы работы с беженцами за свои границы.

Ранее Politico сообщало, что правительства Дании и Италии подготовили открытое письмо с призывом ускорить создание в третьих странах центров приема мигрантов, которым отказали в убежище. Это обращение поддержали более половины из 27 государств - членов ЕС.