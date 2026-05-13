Москва13 мая Вести.Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Politico выступил с призывом к формированию независимого военного потенциала Евросоюза.

По мнению дипломата, создание общеевропейской армии необходимо для обеспечения безопасности региона и снижения зависимости от внешнеполитического курса Вашингтона.

Глава испанского внешнеполитического ведомства пояснил, что европейские страны не должны "каждое утро задаваться вопросом о том, что США сделают дальше".

Альбарес утверждает, что ЕС нуждается в собственных вооруженных силах и консолидированном оборонном ресурсе. Министр подчеркнул, что кризисная ситуация вокруг Ирана стала для Европы знаковым моментом, подтвердившим острую необходимость в достижении стратегической автономии.

По его словам, Евросоюзу следует освободиться от внешней зависимости, чтобы не подвергаться давлению, которое может проявляться через введение торговых пошлин, прямые военные угрозы или негативные последствия решений, принятых другими государствами.

При этом Альбарес уточнил, что курс на укрепление европейской обороны не должен восприниматься как стремление ослабить позиции НАТО. Дипломат привел в пример США, которые на протяжении многих лет последовательно наращивали мощь собственных сухопутных и морских сил, однако это никогда не рассматривалось как угроза целостности Североатлантического альянса.

Ранее комиссар по вопросам обороны и космосу ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что европейский блок должен создать собственные 100-тысячные вооруженные силы взамен американского контингента, который США намерены вывести из Европы.