Испания не изучает электронные письма США о ее членстве в НАТО

Испания призвала изучать документы о ее членстве в НАТО, а не письма США Испания не изучает электронные письма США о ее членстве в НАТО

Москва24 апр Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал руководствоваться официальными документами и заявлениями других стран, а не электронными письмами. Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит Евросоюза.

Испанский премьер прокомментировал информацию СМИ о возможном обсуждении в США приостановки членства королевства в НАТО из-за его позиции по Ирану.

Мы не работаем на основе электронных писем, мы работаем на основе официальных документов и позиционирования, которое делает в данном случае правительство США сказал Санчес

Он подчеркнул, что позиция Мадрида прозрачна - сотрудничество с партнерами ограничивается рамками международного права. Премьер заверил, что Испания выполняет свои обязательства перед НАТО и является надежным партнером, поэтому поводов для беспокойства нет.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон изучает способы наказания союзников по НАТО, которые не поддержали США в военной операции против Ирана. В том числе утверждалось, что рассматривается вариант приостановки участия Испании в НАТО – Барселона наиболее активно критиковала действия американцев на Ближнем Востоке.