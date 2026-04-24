Сотрудники Пентагона обсуждают методы наказания союзников США по Североатлантическому альянсу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что записка с изложенными предложениями была направлена сотрудникам "высокого ранга", ее автор неизвестен. В ней высказывается критика действий ряда союзников Вашингтона по НАТО, не предоставивших американским ВВС свои военные базы для выполнения боевых задач во время войны с Ираном.

По информации агентства, среди основных способов наказания – приостановка участия в Альянсе Испании, которая наиболее активно критиковала действия США в отношении Ирана. При этом не уточняется, как Вашингтон сможет добиться такого исхода. Reuters отмечает, что самостоятельно установить, есть ли в НАТО такая процедура, не получилось.

Также в записке обсуждается пересмотр мнения Штатов насчет Фолклендских (Мальвинских) островов. На сегодняшний день Вашингтон признает эту территорию за Великобританией, однако на эти острова также претендует Аргентина под руководством президента Хавьера Милея, идеологически близкого к главе Белого дома Дональду Трампу.

В качестве еще одного способа наказания "плохих" союзников рассматривается отстранение их представителей от важных и престижных позиций в Альянсе.

Как сообщило ранее издание Politico, Белый дом составил черный список государств – членов НАТО, которые не оказали поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.