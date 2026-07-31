Россиянам рассказали, почему не стоит строить иллюзии по поводу виз в Испанию Турэксперт Кодякова: исключение Испании из шенгена не отменит виз для граждан РФ

Москва31 июл Вести.Даже если Италия во главе с премьер-министром Джорджей Мелони инициирует исключение Испании из Шенгенской зоны, это не приведет к отмене виз для российских туристов. Об этом заявила генеральный директор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, порядок въезда останется прежним. Такое решение европейских властей будет направлено исключительно на применение санкций против Мадрида за ненадлежащий контроль внешней границы в Сеуте и никак не затронет визовый режим с Россией, пояснила эксперт.

Суть инициативы не в том, чтобы отменить визы или облегчить въезд, а наказать Мадрид за плохой контроль внешней границы Шенгенской зоны подчеркнула Кодякова

Она также отметила, что наплыв мигрантов в Сеуту может привести к образованию очередей на паспортном контроле. В этой ситуации испанские пограничники, по ее словам, будут проводить более тщательную и длительную проверку документов.

Ранее Джорджа Мелони заявляла о готовности Италии пойти на чрезвычайные меры для защиты своих границ и безопасности граждан. Среди обсуждаемых шагов - приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией из-за миграционного кризиса. Политик подчеркнула, что нерегулируемая незаконная миграция представляет прямую угрозу для европейских рубежей.