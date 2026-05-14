АТОР: у россиян могут быть проблемы из-за новой системы погранконтроля в Шенгене

АТОР предупредила россиян о трудностях с шенгенскими визами из-за системы EES АТОР: у россиян могут быть проблемы из-за новой системы погранконтроля в Шенгене

Москва14 мая Вести.У россиян могут возникнуть проблемы с визами из-за новой системы въезда в страны Шенгенской зоны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о новой ускоренной системе въезда в страны Евросоюза (ЕС) Entry Exit System (EES). Она собирает биометрические данные всех иностранцев, которые въезжают в Шенгенскую зону. Штампы в паспорт при этом ставить не будут. Из-за этого при подаче следующего заявления на шенгенскую визу могут возникнуть проблемы.

Без штампов в паспорте поездка может выглядеть для консульства "неиспользованной" или неподтвержденной. А значит, при следующей подаче на визу туристу придется отдельно доказывать, что он действительно был в стране назначения и корректно использовал предыдущую визу говорится в публикации на сайте АТОР

В связи с этим россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны, информацию о брони отелей, договоры и чеки за аренду жилья, а также банковские выписки или билеты на внутренний транспорт. Эти бумаги в дальнейшем нужно будет приложить к основным документам на получение новой визы.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.