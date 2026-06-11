В АТР объяснили, почему массовых отказов в визах россиянам не будет Вице-президент АТР Мкртчян: ЕС не начнет массово отказывать россиянам в визах

Москва11 июн Вести.Вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru сообщил, что массовых отказов россиянам в получении шенгенских виз ожидать не стоит — у Европы просто не хватит единогласия для такого шага.

Он подчеркнул, что, несмотря на желание некоторых стран ЕС полностью перекрыть въезд для граждан РФ, механизм принятия решений в Евросоюзе работает против подобных радикальных мер.

К сожалению, некоторые страны Евросоюза действительно спят и видят, чтобы лишить россиян виз и больше не пускать в Европу. Но, слава богу, это решение принимается только единогласно. Как минимум пять стран резко возражают. Это Франция, Испания, Италия, Греция и Венгрия. Их коалиция достаточно мощная, и они имеют весомое слово. Поэтому мы точно можем сказать, что в этом году визы выдаются неплохо и будут продолжать выдаваться заявил эксперт

При этом Мкртчян отметил, что позитивные изменения в получении виз действительно есть: сейчас их оформляют примерно на 10% лучше, чем год назад. Однако и процесс стал дольше, и главное — практически исчезли многократные визы. Как отметил Мкртчян, раньше "та же Франция давала и до полугода, и до трех месяцев, сейчас россиянам дают до месяца", а другие страны, например, "Италия и Греция одобряют только на срок поездки".

Но статистика по отказам минимальная: с негативным решением сталкиваются менее 6% обратившихся. Это хорошая новость заключил вице-президент АТР

Ранее сообщалось, что визовые центры BLS в РФ прекратили принимать заявления на кипрские визы.