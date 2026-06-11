Москва11 июнВести.В июне прием заявлений на кипрскую визу будет через визовые центры BLS будет прекращен. Подавать документы нужно будет в консульском отделе, сообщает посольство Республики Кипр в РФ.
13 июня 2026 года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается прием заявлений в местных офисах компанииговорится в сообщении на официальном сайте посольства
Уточняется, что с 15 июня, помимо консульского отдела посольства Кипра, заявления на получение въездных виз будут приниматься также в Генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
Ранее на Кипре прошел митинг против антироссийской риторики.